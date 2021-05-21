稅局女文書助理不誠實取用電腦罪脫　官：不確定被告查資料是否為助前夫 (13:30)

被告黃綺芳（54歲）否認2016年2月17日及19日不誠實地取用稅務局中央電腦系統，她當時任職於稅務局H6組。審訊時，事主陳耀智供稱，他從沒有向被告前夫黎金雷透露自己妻子的姓名和住址，但黎金雷卻知道其妻住址並邀約到該處見面，陳耀智為此詢問黎時，黎回答「你唔記得我老婆喺嗰度做咩？」

暫委裁判官陳志輝裁決時稱，被告職務通常以雜務為主，如存檔、影印等，但亦可使用稅局電腦，並有個人電腦帳戶；而控方證供中雖然有H組的人員作供，但該證人屬於H2小組，並非H6小組，即使該證人說明文書助理一般不用接觸稅局電腦系統，但亦有例外，例如需更新納稅人資料。

陳官續稱，每個小組工作範疇不相同，法庭無法從證供得知，是否每名文書助理工作也一樣，在不知被告於案發時獲派什麼工作的情況下，被告的行為雖然確有可疑之處，但無法作出唯一合理推論指出被告必是為前夫查閱資料，裁定控方未能舉證至毫無合理疑點，被告兩項罪名不成立。