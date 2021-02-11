假美容招聘黨盜用19人信用卡碌355萬元購物　警拘6男女涉串謀詐騙 (12:23)

商業罪案調查科總督察吳基駿表示，涉事詐騙集團於網上求職網站刊登廣告招聘美容師及美容顧問，招聘內容涉簡單工作範疇，但薪金福利較同類工種高，月薪高達2萬至6萬元。

詐騙集團會向上當事主收取履歷表及個人資料，相約對方到租用的美容院及臨時辦公室面試。當事主赴約，集團會以考試及培訓等藉口要求事主把財物存到儲物櫃內，再帶事主到另一房間作長達4小時的面試、考試或培訓，其間同黨以後備鎖匙打開儲物櫃取得事主信用卡及手機，把信用卡資料傳送在外同黨。

在外同黨把信用卡資料綁定到自己手機的流動付款平台，到不同商舖購買電子產品。即使銀行傳送一次性密碼到事主手機認證，手持事主手機的騙徒仍可通過認證。事後騙徒把事主物品放回原位，事主取回物品後未發現異樣，至收到月結單才發現受騙。

商業罪案調查科經調查後，前日突擊搜查銅鑼灣一間美容院，當時集團成員正向另2名事主重施故技，當場以涉嫌串謀詐騙拘捕6人，2名事主沒有損失。

案中19名事主（25至44歲）全為女性，損失6萬至70萬元不等，總涉款達355萬元。被捕3男3女（19至36歲）涉串謀詐騙，其中3男1女將於明日（22日）在觀塘裁判法院提堂。

據了解，集團成員具美容知識，分別報稱美容師、美容顧問及銷售員，他們於大型招聘網站indeed刊登廣告，先後租用兩間美容院行騙，其中一間較早前已結業。