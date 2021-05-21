綠置居派表　啟鑽苑受歡迎　良景邨租置單位最平售14.4萬元 (12:30)

根據房委會的售樓簡介，今次推售的租置盤最便宜為屯門良景邨約150平方呎的單位，售價約14.4萬元；最貴的為深水埗李鄭屋邨約544平方呎的單位，面積為大，售價約109.4萬元；大埔富亨邨同樣544平方呎的單位，售價則為82.5萬元。但房委會現時未公布實際出售的單位資料，實用面積或售價範圍或會更新。

房委會今次亦推售不少面積較細的租置單位，其中最細是大埔太和邨一個121呎單位，售價為17.1萬元，其次細的單位位於黃大仙鳳德邨，約為126呎，售價約20.4萬。

早上到觀塘綠置居售樓處領取表格的市民不算太多，大部分均心儀啟鑽苑，認為地理位置較好。居牛頭角上邨逾10年、現已退休的馮先生稱，現時單位面積不足200呎，太太近年來港後不太夠用，心儀啟鑽苑的大單位，不會考慮樓齡較舊的租置盤，如成功抽中，會與子女各負擔一半樓價。

已退休的馮女士稱，本身與丈夫、女兒一同住在觀塘安達邨一個300多呎的單位，但女兒一年多前已移居加拿大，短期內不會回港，認為現有單位對她與丈夫而言太大，希望購入較細單位。她稱，主要會考慮觀塘區的租置單位，例如翠屏（北）邨，樓齡非主要考慮因素，認為「夠住就得」。

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