天氣｜天文台料明日初時局部地區有雷暴　一連五日天氣酷熱 (16:30)

【16:30】酷熱天氣警告現正生效。今日（21日）下午本港多處地區氣溫上升至34度或以上。本港地區今晚及明日（22日）天氣預測，大致多雲，有幾陣驟雨。明日初時局部地區有雷暴，最低氣溫約29度。日間部分時間有陽光及酷熱，最高氣溫約34度，吹和緩偏南風。根據天文台九天天氣預報圖，周六起一連五日天氣酷熱。展望隨後數天持續酷熱，亦有幾陣驟雨。下周後期驟雨增多。
【12:40】酷熱天氣警告現正生效。中午12時40分，天文台錄得氣溫32.2度，相對濕度68%。中午時分，本港多處地區氣溫上升至32度或以上。本港地區下午及今晚天氣預測，下午部分時間有陽光及酷熱，局部地區有一兩陣驟雨，今晚大致多雲。吹和緩南至西南風，離岸風勢間中清勁。
【08:00】早上8時，天文台錄得氣溫30.3度，相對濕度75%。
酷熱天氣警告現正生效。一股偏南氣流正影響廣東沿岸。今早本港部分地區錄得超過5毫米雨量。預測今日天氣酷熱，但局部地區有幾陣驟雨。日間部分時間有陽光，最高氣溫約33度。吹和緩南至西南風，離岸風勢間中清勁。展望周末至下周初天氣酷熱，但亦有幾陣驟雨。
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