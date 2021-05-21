天氣｜天文台料明日初時局部地區有雷暴　一連五日天氣酷熱 (16:30)

【12:40】酷熱天氣警告現正生效。中午12時40分，天文台錄得氣溫32.2度，相對濕度68%。中午時分，本港多處地區氣溫上升至32度或以上。本港地區下午及今晚天氣預測，下午部分時間有陽光及酷熱，局部地區有一兩陣驟雨，今晚大致多雲。吹和緩南至西南風，離岸風勢間中清勁。

【08:00】早上8時，天文台錄得氣溫30.3度，相對濕度75%。

酷熱天氣警告現正生效。一股偏南氣流正影響廣東沿岸。今早本港部分地區錄得超過5毫米雨量。預測今日天氣酷熱，但局部地區有幾陣驟雨。日間部分時間有陽光，最高氣溫約33度。吹和緩南至西南風，離岸風勢間中清勁。展望周末至下周初天氣酷熱，但亦有幾陣驟雨。

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