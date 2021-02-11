新冠肺炎｜寶翠園第1座、深水灣泳灘涉確診個案須強制檢測　6校爆上呼吸道感染納強檢【附名單】 (23:02)

政府今晚（20日）將寶翠園第1座、深水灣泳灘，以及6間爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案的學校納入新型冠狀病毒強制檢測。
任何人在4月22日至5月20日曾身處任何下列指明地方逾兩小時，須於5月23日或之前接受強制檢測：
非本地確診個案曾居住的地方
‧中西區薄扶林道89號寶翠園第1座
任何人在4月25日、4月30日、5月1日、5月2日曾身處任何下列指明地方逾一小時，須於5月23日或之前接受強制檢測：
屬再次檢測的指明地方
‧深水灣泳灘
任何人在5月7日至20日曾身處任何下列指明地方逾兩小時，須於5月23日或之前接受強制檢測：
爆發上呼吸道感染及/或流感樣疾病的學校
‧天水圍天澤邨澤辰樓B及C翼地下神召會禮拜堂天澤幼兒園
‧將軍澳和明苑和逸閣（A座）地下青衣商會將軍澳幼稚園
‧樂富橫頭磡邨宏祖樓地下禮賢會樂富幼兒園
‧大埔富亨邨第1期天主教聖母聖心小學
‧九龍城延文禮士道39號九龍塘天主教華德學校
‧九龍塘基堤道4號聖羅撒學校
新冠肺炎 相關報道：
港增一印尼輸入確診 薄扶林寶翠園18歲女赴深圳兩周後確診 曾打兩劑疫苗
袁國勇：4歲確診男童真陽性 疑1月已感染或同時染其他病毒致干擾
逾兩成康復者有抑鬱焦慮等傾向需轉介心理學家 有患者住ICU一度精神錯亂
相關字詞﹕寶翠園 深水灣 強制檢測 強制檢測大廈 強制檢測大廈名單 強制檢測群組 新冠肺炎 確診 新冠肺炎香港 新冠肺炎檢測 新冠病毒 新型冠狀病毒 新型冠狀病毒肺炎COVID-19 新型冠狀病毒肺炎 新型冠狀病毒香港 編輯推介