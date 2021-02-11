新冠肺炎｜寶翠園第1座、深水灣泳灘涉確診個案須強制檢測　6校爆上呼吸道感染納強檢【附名單】 (23:02)

任何人在4月22日至5月20日曾身處任何下列指明地方逾兩小時，須於5月23日或之前接受強制檢測：

非本地確診個案曾居住的地方

‧中西區薄扶林道89號寶翠園第1座

任何人在4月25日、4月30日、5月1日、5月2日曾身處任何下列指明地方逾一小時，須於5月23日或之前接受強制檢測：

屬再次檢測的指明地方

‧深水灣泳灘

任何人在5月7日至20日曾身處任何下列指明地方逾兩小時，須於5月23日或之前接受強制檢測：

爆發上呼吸道感染及/或流感樣疾病的學校

‧天水圍天澤邨澤辰樓B及C翼地下神召會禮拜堂天澤幼兒園

‧將軍澳和明苑和逸閣（A座）地下青衣商會將軍澳幼稚園

‧樂富橫頭磡邨宏祖樓地下禮賢會樂富幼兒園

‧大埔富亨邨第1期天主教聖母聖心小學

‧九龍城延文禮士道39號九龍塘天主教華德學校

‧九龍塘基堤道4號聖羅撒學校

其他較早到期的強制檢測公告

新冠肺炎 相關報道：

港增一印尼輸入確診 薄扶林寶翠園18歲女赴深圳兩周後確診 曾打兩劑疫苗

袁國勇：4歲確診男童真陽性 疑1月已感染或同時染其他病毒致干擾

逾兩成康復者有抑鬱焦慮等傾向需轉介心理學家 有患者住ICU一度精神錯亂

新一輪指定檢疫酒店名單公布 31酒店分佈10區【附名單】

梁子超：本港邁向「清零」 仍要小心輸入風險