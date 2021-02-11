新冠肺炎｜逾兩成康復者有抑鬱焦慮等傾向需轉介心理學家　有患者住ICU一度精神錯亂 (21:54)

九龍西醫院聯網部門經理（臨牀心理科）胡潔瑩指出，接受評估的190名康復者，需完成抑鬱、焦慮及創傷後壓力症狀評分表格，其中21.6%康復者至少有一項評分異常，當中住院日數較多、有精神病史、缺乏傾訴對象的人較易出現相關症狀。

胡潔瑩表示，新冠患者住院期間備受壓力，一名沒有精神病史的患者，入住深切治療部期間出現短暫精神錯亂，產生被人迫害的幻覺，出院後由臨牀心理學家跟進，發現精神錯亂與當時治療狀況有關，並非精神病，該病人需接受心理輔導走出陰霾。

部分人出院9月肺功能仍未恢復

身體後遺症方面，臨牀傳染病治療專責小組暨傳染病中心醫務總監曾德賢說，本港約一成新冠患者為嚴重個案，5%患者需入住深切治療部，局方按需要安排逾九成病人定期覆診。曾德賢稱，瑪嘉烈醫院為160多名康復者完成215次肺功能檢查，出院後3個月有45%檢查次數的擴散肺活量低於正常人，出院約9個月仍有15%檢查次數的擴散肺活量低於正常人，顯示部分康復者未能恢復肺功能，但恆常運動及健康飲食能改善情況。

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