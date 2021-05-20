新冠肺炎｜新一輪指定檢疫酒店名單公布　31酒店分佈10區【附名單】 (20:55)

政府公布第四輪指定檢疫酒店名單，涵蓋31間酒店，分佈於10區，提供約8500間房，合約期由6月20日至8月31日。政府表示，因應市場需求，新一輪名單當中提供房價500元或以下房間的酒店，由13間增至17間。
指定檢疫酒店名單：
中西區
1. 華大盛品酒店
2. CM+壹棠酒店及服務式公寓
3. 華麗都會酒店
4. 香港JEN酒店
5. 蘭桂坊酒店@九如坊
6. One -Eight-One Hotel & Serviced Residences
7. 華美達海景酒店
8. 香港置地文華東方酒店
東區
1. 華美達盛景酒店
離島區
1. 香港東涌福朋喜來登酒店
2. 富豪機場酒店
九龍城區
1. 紅茶館酒店紅磡機利士南路
2. 富薈馬頭圍酒店
3. 香港嘉里酒店
4. 香港九龍維景酒店
5. 富豪東方酒店
葵青區
1. 香港荃灣帝盛酒店
南區
1. 南灣如心酒店（前身為如心南灣海景酒店）
2. 奧華．時尚精品酒店．南岸
荃灣區
1. 香港遠東絲麗酒店
灣仔區
1. 華麗銅鑼灣酒店
2. 香港灣仔帝盛酒店
3. 頤庭酒店銅鑼灣
4. 香港港島英迪格酒店
5. 問月酒店
6. 帆船精品酒店
黃大仙區
1. 香港九龍貝爾特酒店
油尖旺區
1. 紅茶館酒店油麻地永星里
2. 香港旺角帝盛酒店
3. 華美達華麗酒店
4. 香港海景絲麗酒店
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