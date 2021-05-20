新冠肺炎｜新一輪指定檢疫酒店名單公布　31酒店分佈10區【附名單】 (20:55)

政府公布第四輪指定檢疫酒店名單，涵蓋31間酒店，分佈於10區，提供約8500間房，合約期由6月20日至8月31日。政府表示，因應市場需求，新一輪名單當中提供房價500元或以下房間的酒店，由13間增至17間。