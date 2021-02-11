梁凌杰死因研訊｜梁凌杰手機最後照片　文宣圖寫「暫緩？政府謊話已聽過太多」 (19:29)

負責從梁凌杰手機蒐證的警員曾志安今午繼續作供。庭上展示梁凌杰的手機截圖，顯示多則未讀的WhatsApp信息，包括友人在梁凌杰遇事後表示「Marco（梁凌杰的洋名）WE WILL MISS YOU」、梁凌杰母親則發信息稱「亞婆搵你」。此外，梁父曾發送OK手勢的表情符號，梁凌杰手機顯示已讀信息。

除了對話信息，梁凌杰手機內有多張照片，包括民陣發起黑衣遊行的新聞片段截圖，以及他當日下午在太古廣場4樓工作平台拍攝的自拍照。照片可見，梁凌杰戴口罩和身穿黃色雨衣，背向灣仔警察總部。

梁凌杰體內無發現殘留藥物酒精

負責解剖梁凌杰遺體的法醫林偉國供稱，梁凌杰身形魁梧，解剖時發現他多處受傷，傷勢與高處墮下的情況脗合，估計他的右邊身體最先落地。解剖報告透露，梁凌杰面部瘀傷、心口有疤痕、胸口有大面積瘀傷，但頭骨保持完整。上肢方面，梁凌杰右臂擦傷、手肘真皮層瘀傷；下肢方面，其腳部遍佈泛紅瘀傷、大腿腫脹。另根據化驗報告，梁凌杰體內沒有發現殘留藥物和酒精。

庭上亦讀出多份醫療報告，其中一份與梁凌杰曾在內地遇襲受傷有關，他報稱2014年4月下旬在深圳福田口岸，被7至8名海關人員拳打腳踢，導致雙臂觸痛、面部和頭部多處受傷等。梁凌杰翌日到威爾斯親王醫院求醫，須留院一日。

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