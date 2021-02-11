新冠肺炎｜袁國勇：4歲確診男童真陽性　疑1月已感染或同時染其他病毒致干擾 (18:55)

對於男童新冠病毒檢測CT值高（即病毒量低），袁國勇稱，有兩個可能原因：

．男童的其中一個住所白田邨第13座，今年1月有一家4口確診，男童可能當時已受感染，但病徵輕微，至今仍持續放出病毒殘餘核酸

．男童同時感染新冠病毒和其他可導致出疹及發燒的病毒，導致「病毒干擾」，壓低新冠病毒的繁殖，致其新冠病毒載量低；同時因為另一種病毒的干擾，令產生針對新冠病毒抗體的時間推遲、甚至不會有抗體

袁國勇又稱，視察金域檢驗化驗所和衛生防護中心公共衛生化驗服務處後，沒有發現可能造成污染的漏洞；衛生防護中心早前亦將男童的病毒樣本，送到香港大學微生物系進行新冠病毒核酸測試，結果同樣呈陽性，他因此相信男童的樣本是真陽性，而非假陽性。

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