803基金覆核促公開失當教師學校資料今正審　官擇日頒判辭 (18:03)

申請人為803基金；答辯人為教育局局長。代表申請方的資深大律師藍德業陳辭表示，於去年9月入稟之時，教育局已就39宗專業失當個案採取行動，並可從本月初的立法會文件看到，情況有漸趨嚴重之勢，部分個案涉及散布「港獨」信息、使用政治偏頗教材等，而學生是未來社會棟樑，教師的職責不但會影響學童人生，更會影響未來國家及社會，因此公眾有知情權知悉教師專業失當的資料。

代表教育局一方的署理副民事法律專員廖冠華回應稱，教育局已公開教師專業失當的一些數字，並非如申請方形容是「一刀切」拒絕公開所有資料，而公開與否屬教育局專業決定，法庭無權干涉，只能判斷局方的決定是否合法。

廖冠華又指出，公開這些資料會損害學校平靜的學習環境，誤導公眾造成不必要的關注，為改正行為的教師帶來「標籤效應」，甚至破壞紀律處分制度的效用，令教育局及學校之間的信任瓦解，學校或不願意就某教師的紀律聆訊配合教育局。

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