5人涉暴動違禁蒙面法等　一被告改決定不認罪需換律師　官命分案下月再訊 (17:45)

5名被告為學生勞俊坤（23歲）、測量員黃新民（27歲）、客戶服務員連潤發（30歲）、電工鄭信達（40歲）及大專生女被告郭凱盈（19歲），同被控於2019年11月18日在九龍彌敦道及窩打老道交界附近，連同其他身分不詳的人參與暴動。黃新民及連潤發各被控一項在非法集結中使用蒙面物品罪。另外勞俊坤早前承認未能在規定下出示身分證明文件罪。

現分案處理的被告郭凱盈，另被控在非法集結中使用蒙面物品、管有攻擊性武器或適合作非法用途工具，以及管有物品意圖摧毁或損壞財產罪。

控方開案陳辭指稱，前年11月17日有示威者佔領理大，有人不理警方呼籲前往理大以示支持。至18日凌晨約4時，警方沿彌敦道向旺角方向推進，約百名黑衣示威者於吉野家餐廳外聚集並築起傘陣，他們向警方投擲磚頭、汽油彈及照激光等，及後約10人逃到餐廳旁的後巷，其餘人則逃向旺角方向，警方遂展開追截，發現被告連潤發躲在救護站後門的一根杆後，而被告勞俊坤、黃新民及鄭信達被制服時則企圖逃跑，4人最終被捕。

其他報道：明日大嶼｜網媒記者指違「量入為出」原則 申司法覆核遭駁回兼付訟費

其他報道：支聯會今與警商討5．30六四遊行 暫未有結果 料3000至5000人參加【短片】