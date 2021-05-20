明日大嶼｜網媒記者指違「量入為出」原則　申司法覆核遭駁回兼付訟費 (15:56)

申請人為曹敏儀；答辯人為特首林鄭月娥。法官周家明在判辭表示，《基本法》第107條只是概括地定出港府應力求收支平衡及避免赤字，量入為出原則並非政府在每個財政年度必須恪守、一成不變的原則，也不是要求在每個財政年度的總收入與總開支須完全相同，政府有時或需一段時間才能達至收支平衡。

周官稱明日大嶼規模大，不可能在一個財政年度内完成整個項目，收入和得益亦不可能在一個財政年度内全數累算，因此在考慮政府有否遵守量入為出原則時，要從長遠和整體的角度作出考慮，惟申請方未能在此方面提出任何實質的證據。

對於衡量「明日大嶼」會否確實帶來盈利，周官表示，除計算成本和賣地收益外，也應一併考慮其他附帶益處，包括房屋供應、交通基建、就業機會等，然而這些應是由政府考量，並非法庭。周官認為，申請方是藉着本申請質疑「明日大嶼」的價值，但這計劃是否值得推行，不應由法庭判斷，而觀乎申請方論據也不見有勝訴機會，故駁回司法覆核申請。