梁凌杰死因研訊｜梁凌杰墮樓前兩日看林鄭月娥《逃犯條例》專訪　曾撰文「惡法殺港」 (16:15)

反修例示威者梁凌杰的死因研訊今（20日）繼續。庭上披露梁凌杰兩部手機的使用紀錄，包括事發前數日他以「惡法殺港」為題撰寫筆記、點入特首林鄭月娥談及《逃犯條例》的專訪，以及WhatsApp群組中有人轉發立法會議員陳健波的片段，稱「今天小島已危殆」等，節錄如下：
手機內筆記：
‧梁凌杰於2019年6月12日、即事發前3日，在手機程式「Notes」撰寫一則筆記，題目為「惡法殺港」，內容包括「心灰、黑警冷血、林鄭下台」、「撤回惡法、還港自由、心灰意冷」等字句
網站瀏覽紀錄：
‧2019年6月13日、即事發前兩日，梁凌杰凌晨時分在Google搜尋「旺角 跳樓 2019」和「金鐘跳樓」，並閱讀墮樓事件的新聞
‧梁凌杰亦在Google搜尋「心灰」和「撤回」，以及點入特首林鄭月娥談及《逃犯條例》的專訪
‧2019年6月14日凌晨，梁凌杰瀏覽關於生蠔餐廳、賓館和電競館的資訊。同日晚上，梁凌杰在Google搜尋「反送中 英文版」和「shoot 中文」等關鍵字
WhatsApp通訊紀錄：
‧名為「Daisy612」的用戶2019年6月15日、即事發當日下午5時許，向梁凌杰發送一張黑衣短髮女子的疑似自拍照：
Daisy612：哈哈，剪短哂（晒）啦
梁凌杰：靚靚
Daisy612：太熱了！頂唔順
Daisy612：Hey Marco
（「Daisy612」翌日中午向梁凌杰發出視訊對話，但不獲回應）
‧有112名成員的「四會廣寧鄉里」群組，用戶「天知曉」於2019年6月15日下午6時，轉貼立法會議員陳健波片段：
天知曉：今天小島已危殆：從前小島這片海，住了一代又一代，最初捕魚和耕種，人人勤奮為將來……
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