梁凌杰死因研訊｜梁凌杰墮樓前兩日看林鄭月娥《逃犯條例》專訪　曾撰文「惡法殺港」 (16:15)

手機內筆記：

‧梁凌杰於2019年6月12日、即事發前3日，在手機程式「Notes」撰寫一則筆記，題目為「惡法殺港」，內容包括「心灰、黑警冷血、林鄭下台」、「撤回惡法、還港自由、心灰意冷」等字句

網站瀏覽紀錄：

‧2019年6月13日、即事發前兩日，梁凌杰凌晨時分在Google搜尋「旺角 跳樓 2019」和「金鐘跳樓」，並閱讀墮樓事件的新聞

‧梁凌杰亦在Google搜尋「心灰」和「撤回」，以及點入特首林鄭月娥談及《逃犯條例》的專訪

‧2019年6月14日凌晨，梁凌杰瀏覽關於生蠔餐廳、賓館和電競館的資訊。同日晚上，梁凌杰在Google搜尋「反送中 英文版」和「shoot 中文」等關鍵字

WhatsApp通訊紀錄：

‧名為「Daisy612」的用戶2019年6月15日、即事發當日下午5時許，向梁凌杰發送一張黑衣短髮女子的疑似自拍照：

Daisy612：哈哈，剪短哂（晒）啦

梁凌杰：靚靚

Daisy612：太熱了！頂唔順

Daisy612：Hey Marco

（「Daisy612」翌日中午向梁凌杰發出視訊對話，但不獲回應）

‧有112名成員的「四會廣寧鄉里」群組，用戶「天知曉」於2019年6月15日下午6時，轉貼立法會議員陳健波片段：

天知曉：今天小島已危殆：從前小島這片海，住了一代又一代，最初捕魚和耕種，人人勤奮為將來 ……

梁凌杰死因聆訊 相關報道：

梁凌杰墮樓前兩日曾搜尋「跳樓」 案發日處騙案保釋期（5月20日）

梁凌杰生前登記海上撒骨灰 稱「不想留任何東西在香港」（5月18日）

助理消防區長：警方任現場指揮 消防員只負責救援（5月18日）

消防稱嘗試拉梁凌杰手臂褲頭不果 若不掙扎或有機會拉回（5月17日）