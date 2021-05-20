梁凌杰死因研訊｜梁凌杰墮樓前兩日曾搜尋「跳樓」　案發日處騙案保釋期 (15:22)

梁凌杰（終年35歲）於前年6月15日，從太古廣場4樓的工作平台墮下金鐘道不治。

庭上讀出商業罪案調查科高級督察何進遠的書面供辭，講述梁凌杰遺物中有保釋紙的原因。何進遠表示，警方2017至2018年接到市民舉報，懷疑有人藉投資倫敦金行騙，涉及兩間投資公司。警方遂展開「斷風行動」，在灣仔一個辦公室以串謀詐騙罪拘捕梁凌杰。梁凌杰是涉案公司的倫敦金投資經紀，獲警方批出保釋。

就梁凌杰持有3粒名為「codipront」的藥丸，衛生署藥劑師黎名芷表示，該藥丸要經醫生處方，有助紓緩頭痛和咳嗽，不過會產生副作用，例如暈眩和作嘔。黎名芷表示，假設有人一次過服用多粒「codipront」藥丸，屬於用藥過量，或令人疲累。

網絡安全及科技罪案調查科警長劉曉暉供稱，早前透過以色列破解手機軟件Cellebrite，嘗試從梁凌杰的iPhone 5和iPhone 7手機擷取數碼資料，最終成功破解兩部手機的4位密碼，遂將手機內的資料交予調查本案的警員。

庭上讀出警員曾志安的書面供辭，透露梁凌杰兩部手機的WhatsApp信息、通話紀錄、聯絡人名單、網站瀏覽紀錄、筆記本和相片等，惟部分資料因私隱原因被遮蓋。

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