天氣｜天文台料今晚多雲有驟雨　周末天氣酷熱 (16:30)

【16:30】酷熱天氣警告現正生效。今日（20日）下午本港各區氣溫上升至33度或以上。天文台預測，本港地區今晚及明日（21日），大致多雲，有幾陣驟雨。明日初時局部地區有雷暴，最低氣溫約28度，日間部分時間有陽光，市區最高氣溫約32度，新界再高一兩度。吹和緩南至西南風，離岸風勢間中清勁。展望周末至下周初天氣酷熱，但亦有幾陣驟雨。相關報道：5月熱夜數目破歷年紀錄 天文台料周末一連4日持續酷熱
【12:45】酷熱天氣警告現正生效。中午12時40分，天文台錄得氣溫31.3度，相對濕度68%。中午時分，本港多處地區氣溫上升至32度或以上。本港地區下午及今晚天氣預測，大致多雲，有一兩陣驟雨。下午酷熱，部分時間有陽光。吹和緩南至西南風，離岸風勢間中清勁。
【08:00】上午8時，天文台錄得氣溫29.8度，相對濕度78%。
酷熱天氣警告生效。一股偏南氣流正影響廣東沿岸。本港地區今日天氣預測大致多雲，有幾陣驟雨。日間酷熱，部分時間有陽光，最高氣溫約33度。吹和緩南至西南風，離岸風勢間中清勁。展望明日有幾陣驟雨。周末期間驟雨減少，天氣酷熱。
酷熱天氣 相關資訊：
防曬 實用資訊：
防曬Q&A｜多雲日子不會曬傷？天文台拆解防曬謬誤【附圖：天文台紫外線指數5級】
戴口罩也要防曬 皮膚科醫生：戶外活動需全臉塗防曬 每兩小時補搽
2020年消委會報告：逾八成防曬產品未達標示效能或增患皮膚癌風險【附名單】
驅蚊 實用資訊：
驅蚊劑｜DEET濃度30%有效6小時 香茅油1小時有效【一圖睇晒不同成分驅蚊時效】
驅蚊劑使用6注意 消委會提醒DEET可溶解膠質物品、半歲以下嬰兒勿用
2020年消委會報告：7款驅蚊劑含避蚊胺濃度高於10% 兒童應避免使用（附名單）
天然驅蚊DIY｜綠色達人教自製中藥驅蚊包 方便攜帶成人兒童都啱【短片】