華英中學重建撥款申請遭政府撤回　疑涉反修例　校方：續解釋重建需要及辦學理念 (21:25)

《星島日報》引述建制派議員稱，早前有議員於教育事務委員會議上提出反修例事宜，有議員想加深了解重建項目，最終發現該校的辦學團體是基督教循道衛理聯合教會，而校長曾在學校專欄《華英家書》呼籲政府擱置修訂《逃犯條例》之餘，文章用詞涉予人奇怪感覺，擔心學校未來「唔知點教學生」，故反對項目。

翻查資料，華英中學校長尹志華曾於2019年6月12日撰寫《華英家書》，說修訂《逃犯條例》為社會帶來極大傷害，破壞了寧靜的學習環境，「倘若我的孩子出了什麼事，你們有不能迴避的責任」。

華英中學回覆稱，近兩年香港社會出現動盪，對學校也帶來一定衝擊，因此如何令同學能夠在寧靜、平和的氣氛下學習及成長，一直是學校目標；學校持續引導學生成為「守法、顧己及人、和平、理性、不以任何暴力形式處理問題的中學生」，將繼續按照教育局政策及指引，培育具質素、對國家、對香港有承擔的生命。