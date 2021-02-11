華英中學重建撥款申請遭政府撤回　疑涉反修例　校方：續解釋重建需要及辦學理念 (21:25)

何文田華英中學申請原址重建撥款，原定明天（20日）在立法會工務小組委員會審議，惟政府昨（18日）突然暫時撤回項目，稱現階段未能獲得議員支持計劃。有報道引述消息稱，不少建制派議員質疑華英中學涉與反修例事件扯上關係，擔心學校未來「唔知點教學生」，私下表態不支持計劃。華英中學今晚（19日）回覆傳媒查詢稱，將繼續與教育局保持緊密聯繫，透過政府向議員和關心華英發展的人解釋重建的需要、學校情況，以及華英對未來辦學的理念及想法。
《星島日報》引述建制派議員稱，早前有議員於教育事務委員會議上提出反修例事宜，有議員想加深了解重建項目，最終發現該校的辦學團體是基督教循道衛理聯合教會，而校長曾在學校專欄《華英家書》呼籲政府擱置修訂《逃犯條例》之餘，文章用詞涉予人奇怪感覺，擔心學校未來「唔知點教學生」，故反對項目。
翻查資料，華英中學校長尹志華曾於2019年6月12日撰寫《華英家書》，說修訂《逃犯條例》為社會帶來極大傷害，破壞了寧靜的學習環境，「倘若我的孩子出了什麼事，你們有不能迴避的責任」。
華英中學回覆稱，近兩年香港社會出現動盪，對學校也帶來一定衝擊，因此如何令同學能夠在寧靜、平和的氣氛下學習及成長，一直是學校目標；學校持續引導學生成為「守法、顧己及人、和平、理性、不以任何暴力形式處理問題的中學生」，將繼續按照教育局政策及指引，培育具質素、對國家、對香港有承擔的生命。