天氣｜下午天晴酷熱　天文台料局部地區有驟雨雷暴 (13:00)

【08:00】上午8時，天文台錄得氣溫29.6度，相對濕度77%。本港地區今日天氣預測大致天晴，早上有一兩陣驟雨。日間酷熱，市區最高氣溫約33度，新界再高一兩度。吹和緩偏南風，離岸風勢間中清勁。展望未來數日天氣酷熱，部分時間有陽光，周四及周五有幾陣驟雨。

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