警拘10人涉招攬及提供「傀儡戶口」洗黑錢 (22:00)

旺角警區刑事調查隊第一隊主管蘇穎純表示，4名被捕市民早前接獲傳銷電話，稱可透過出售個人戶口或以個人資料申請戶口，甚至申請貸款「搵快錢」。詐騙集團其後指示他們到酒店房間，要求他們交出手機、身分證、銀行卡及密碼，並告知他們的「傀儡戶口」將被用作洗黑錢。

警方其後經調查及情報分析，分別於本月15及17日，在旺角區內兩間酒店拘捕6男4女，年齡介乎18至61歲，包括6名詐騙集團成員，以及4名提供個人資料及「傀儡戶口」的「參與者」。警方合共檢獲11部手機、14張銀行卡及一部懷疑用作網上轉帳的手提電腦。

警方稱，今次成功在詐騙集團開始洗黑錢及成功向財務機構貸款前採取行動，涉案款項亦在調查中，涉事銀行戶口最少14個。4名提供資料或個人戶口的參與者，收取報酬由數千至數萬元不等，視乎向詐騙集團提供的「服務」多寡，例如提供資料申請貸款的參與者報酬較出售個人戶口多，不排除有人因新型冠狀病毒疫情失業而墮入「搵快錢」圈套。詐騙集團部分被捕人報稱無業及有三合會背景，警方不排除有人意圖以傀儡戶口用於例如「網上情緣」等詐騙活動。

旺角警區署理總督察（刑事）鄧嘉豪指出，出售個人銀行戶口予陌生人或會觸犯「洗黑錢」罪，一經定罪最高可被監禁14年及罰款500萬。他亦提醒市民求職或貸款應向信譽良好機構申請，以免墮入「搵快錢」圈套。