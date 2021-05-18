新冠肺炎｜9校爆發上呼吸道感染納強制檢測【附名單】 (21:53)

政府今晚（18日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》，將9間爆發上呼吸道感染及/或流感樣疾病個案的學校，納入新型冠狀病毒強制檢測。
任何在2021年5月5日至5月18日期間，曾身處以下地點逾兩小時的人，須於5月21日或之前接受檢測：
爆發上呼吸道感染或流感樣疾病個案的學校
‧樂富橫頭磡邨宏偉樓地下1-9室樂富禮賢會幼稚園
‧青衣長青邨長青社區中心6樓和天台香港基督教女青年會長青幼兒學校
‧葵涌葵盛東邨盛國樓地下G1室葵盛禮賢會幼稚園
‧將軍澳常寧路10號安寧花園幼稚園/商業大樓1樓及地下32A-32B號舖約克蒙特梭利國際幼稚園（將軍澳）
‧長沙灣幸福街1號地下浸信會愛羣社會服務處培殷幼兒學校
‧沙田禾輋邨禾輋街11號天主教聖華學校
‧薄扶林域多利道777號聖保羅書院小學
‧沙田馬鞍山利安邨馬鞍山靈糧小學
‧油塘邨第2期福建中學附屬學校
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