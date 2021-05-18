5月15日或之前從台灣抵港家居檢疫者　須入住檢疫酒店完成餘下檢疫期 (21:05)

政府亦發出更新的強制檢測公告，由台灣及新加坡抵港者，不論接受家居檢疫或在指定檢疫酒店檢疫，完成強制檢疫後均有新增強制檢測要求：

．抵港被要求強制檢疫14天的相關抵港者，需要在抵港第16天及第19天接受強制檢測；確定第19天檢測結果前，要留在其居住地點、私人處所或在檢疫令上指明的檢疫地點（下稱「逗留地點」）；如因前往檢測或逗留地點而要乘搭公共交通工具，只可乘搭的士，而且中途不能下車

．抵港時因已完成接種新冠疫苗而須強制檢疫7天的相關抵港者，需在抵港第12天接受強制檢測，並須在確定第12天檢測結果前留在逗留地點；如因前往檢測或返回逗留地點而要乘搭公共交通工具，只可乘搭的士，而且中途不能下車；另須在抵港第16天及第19天再次接受強制檢測，但其間毋須留在逗留地點

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