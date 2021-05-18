新巴司機無故響號雙手離軚罪成　官：不認為可判罰款 (19:44)

案件押後至6月8日判刑，被告張浩然（37歲）准以原有條件保釋外出，為他索取社會服務令及感化報告。嚴官表示不認為可判罰款，更要考慮會否停牌。

嚴官稱，被告沒合理地專注彌敦道上的清潔工、調節車速及車距，先後兩次左手離軚向警方舉中指。她強調，為宣泄情緒而不合理專注、沒顧及其他道路使用者「係唔可以」，但被告不專注時間不長，可跟隨前方九巴行駛，沒發生突發情況，不至於危險駕駛。

嚴官續指出，被告於薄扶林道駕駛的路段是下坡，他脫下右手手套，轉身固定搖晃的背包再戴手套，雙手離軚7至8秒，僅用右前臂壓着軚盤，途經至少兩個巴士站都沒停下，只趁紅燈才做一連串動作，可見他心存僥倖，惟燈號轉前仍未完成，潛在風險不容忽視，裁定被告罪成。

辯方確認被告於2019年有一項不小心駕駛定罪紀錄，並求情表示，遇上有人衝出馬路而響號及舉中指並非被告慣常的駕駛態度，望法庭判處罰款。嚴官隨即指被告「唔係一般嘅不小心駕駛」，兩次事件均於同日發生，反問「將車上乘客安全擺喺乜位置？」

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