6歲女瑪麗醫院手術後體內遺儀器碎片　需緊急手術取出 (19:30)

涉事女童患先天性膽管閉鎖，4月27日在瑪麗醫院接受脾動脈栓塞術，以治療脾功能亢進及凝血障礙。手術當日，醫生根據最新評估，認為病人血小板含量偏低，故計劃在手術完成後，使用血管縫合器代替人手按壓方式為病人止血，以降低手術後股總動脈出血及其他併發風險。惟醫生使用血管縫合器嘗試縫合血管不果，決定移除有關裝置，改以人手按壓方式止血。女童手術後轉到普通病房接受醫學監察，復原理想，5月1日出院。

女童至5月14日覆診，醫生得悉手術後右邊下肢無力，安排檢查及血管電腦掃描，確定女童右下肢血液循環欠佳，即晚安排進行緊急血管手術，取出一塊源自血管縫合器的細小碎片。女童術後被轉送至兒童深切治療部留醫，目前情況穩定及血液循環理想。

瑪麗醫院表示，有關部門昨日（17日）已聯絡產品供應商跟進索取更多資料，以進行進一步調查；同日已與病人家屬會面及交代事件細節。院方已向醫管局總辦事處通報事件，會成立根源分析委員會調查事件經過，8周後提交報告。