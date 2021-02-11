警搗賣淫資訊網站go141拘12人　前sex141主腦獄中操控集團被捕 (18:25)

警方昨日（17日）採取行動，搜查全港18個地方，包括住宅及公司，拘捕12名男子，年齡25至59歲，包括前sex141.com集團主腦陳豹智，2019年他與妻子在內的12人被裁定串謀放高利貸、依靠妓女維生及洗黑錢等26罪罪成，被判監48個月。警方在部分公屋單位的夾萬內檢獲逾100萬元現金，以及一批電腦、電話、電話卡、宣傳網站的卡片等。另在一間與其合作的科技公司辦公室搜獲編寫召妓應用程式的草稿，並凍結約250萬元資產。

警方指出，在該網站刊登妓女廣告7天收費700元，仍在調查有關生意額。警方稱，該集團與科技公司合作，編寫應用程式及開發新功能，並放棄以傀儡戶口收錢，轉為派出「收費員」，以現金形式收取廣告費。當交收完畢，賣淫集團會收到密碼，登入後可自行上載廣告。收費員收到現金後，會轉交集團骨幹或高層，再存放在一些經營正當業務的公司。警方說，集團以現金交收，以及網站寄存在外地伺服器，均增加了調查難度。