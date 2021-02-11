梁凌杰死因聆訊｜梁凌杰生前登記海上撒骨灰　稱「不想留任何東西在香港」 (18:15)

證物警員黃啟軒表示，當晚從梁凌杰（終年35歲）生前逗留的太古廣場4樓工作平台檢取39項證物，相信是梁凌杰的個人物品，包括iPhone 7和iPhone 5手機、被扯破的黑色上衣、藍色背包、黃色雨衣、保釋紙、保單、藥丸、耳機、數張銀行提款卡和會員卡等。

庭上所見，梁凌杰2018年1月中購入保額為300萬港元的人壽保險，受益人一欄被遮蓋。保單條款顯示，如果受保人於保單生效起計一年內自殺死亡，保險公司就保單的賠償責任僅限於退還已支付的保費。另根據梁凌杰在保單申報的健康狀況，他沒有吸煙及飲酒習慣，亦沒有高血壓、中風和哮喘等疾病。

庭上亦讀出警員陳文俊的書面供辭，顯示梁凌杰的胞妹梁凱怡前年6月17日到公眾殮房認屍，確認墮樓死者的身分為梁凌杰。研訊本周四（20日）將傳召藥劑師、法醫和負責檢閱手機資料的警員等。

梁凌杰死因聆訊 相關報道：

助理消防區長：警方任現場指揮 消防員只負責救援 (5月18日)

消防稱嘗試拉梁凌杰手臂褲頭不果 若不掙扎或有機會拉回 (5月17日)

官問有否告知梁凌杰修例已暫緩 談判警稱無提及免刺激事主情緒（5月13日）

總督察稱梁凌杰墮樓前說「畀多十分鐘我」後離開 終反而爬出棚架（5月13日）

梁凌杰記事簿：對香港心灰意冷、我們不是暴動、林鄭落台（5月11日）