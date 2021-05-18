李宇軒改由前副刑事檢控專員任代表　大狀：我有指示代表 (17:02)

李宇軒身穿長袖白恤衫、手持文件應訊，不時望向公眾席和點頭。他上月提訊時，由大律師羅達雄代表，指示律師為事務律師陳天立，今日再提訊時則改由大律師沈仲平代表。

沈仲平在庭外被追問是否由家屬委派，他表示「涉及私隱，冇當事人instruction（指示）前我唔講」，但他承認曾到小欖精神病院與李字軒見面。記者再追問他何時接手、為何會轉換代表律師，沈仲平一概表示「no comment（沒有回應）」。

翻查資料，沈仲平於1986年加入律政署任檢察官，之後一直從事刑事檢控工作，曾處理許仕仁貪污案，2011年起出任律政司副刑事檢控專員，於2016年正式退休。

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