前年中環集會男子認暴動襲警罪囚28月 (16:45)

被告梁嘉偉（22歲）承認前年12月22日在中環愛丁堡廣場5號大會堂低座外參與暴動；以及襲擊警長58747。其餘兩名被告陸家裕（21歲）和蕭子峰（21歲）早前不認罪，排期至明年3月開審。

法官李俊文判刑稱，本案是突發事件，暴動規模不大，暴力程度低，當時被告沒使用武器，他接納被告一時衝動犯案，兩罪的量刑起點為45個月，認罪扣減後，因被告初犯；犯案後向外展社工求助，態度積極，酌情扣減2個月，終判囚28個月。

案情指稱，當日集會期間，一名黑衣示威者將旗杆上的國旗扯下並拋在地上，一批防暴警到場，遭約50名示威者包圍辱罵，有示威者向警員擲水樽，其間蕭子峰腳踢警員下背，而陸家裕則試圖協助蕭子峰逃跑，蕭子峰成功逃脫，而陸家裕則被制服在地。梁嘉偉見狀後，跳向警長58474，用雙手推對方身體，意圖撲倒對方，警長隨即將他制服拘捕，事件導致警長右腕疼痛及左膝擦傷。

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