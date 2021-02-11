中大學生會前會長等5人非法集結等罪成　周守仁為華仁舊生被告撰求情信　稱年輕人以身犯險出於正義 (15:27)

5名被告依次為學生謝煒洛（21歲）、學生區倬僖（21歲）、機電工程署主任胡耀生（48歲）、學生梁馨駿（20歲）及學生楊卓穎（20歲）。

裁判官裁決時指出，警員就現場人數及衣着等證供一致，裁定當日在旺角亞皆老街近塘尾道交界的集結的人均有共同目的，以雜物堵路癱瘓交通、高叫口號，破壞社會安寧，顯然屬非法集結，而5人當場被捕，更戴上面罩及口罩等掩飾身分，逃避罪責，裁定非法集結及使用蒙面物品罪罪成。

首被告謝煒洛以鐵通襲擊警長X，第三被告胡耀生則拉扯督察Y雙肩，阻礙他制服次被告，分別被裁定襲警及阻差辦公罪成。

裁判官指出，被告謝煒洛、胡耀生、梁馨駿及楊卓穎分別管有石頭、磚頭、行山杖、膠帶等，考慮他們的黑衣裝束、身上的頭盔眼罩等，反映他們預期衝突會發生，並會利用物品作非法用途，裁定4人分別面對的管有攻擊性武器或其他適合作非法用途的工具罪罪成。而次被告區倬僖則因管有噴漆，裁定管有物品意圖摧毁或損壞財產罪罪成。

謝煒洛被裁定罪成後，隨即與身旁的區倬僖相視而笑。所有被告罪成後短暫休庭，庭外的哭笑聲交織一片，謝煒洛撫摸着女友的臉龐，及後一大群好友圍着他。楊卓穎則與搭着母親肩膊，氣氛凝重。