疫下黑幫經營工廈不法場所圖利　警搗10場所拘137人 (13:45)

屯門警區刑事總督察武少禧表示，警方經一連串調查後鎖定區內10個位於工廈、由黑幫操縱的非法場所，當中包括有毒品供應的大型夜總會、大麻水煙場、無牌酒吧、Disco、派對場所、賭檔及毒窟，於過去2個月被警方全數搗破，共拘捕10名場所負責人及127名顧客，涉販毒、藏毒、經營非法賭場、在非法賭場賭博、經營無牌酒吧及在無牌地方飲酒，其中該127名顧客另被票控違反限聚令。

武少禧稱該批場所涉及多個幫派，會偽裝成時裝店，或於水牌標示心靈治療公司、紅酒貿易公司、私人會所等作掩飾，同時以免費酒水及毒品吸引未成年少女及女大學生任無牌酒吧駐場陪唱、陪飲陪食。該批場所出入需用暗號，鐵閘外裝有特製鎖頭假裝已鎖門。

此外，警方首次於屯門工廈發現有黑幫租用全層8000平方呎單位、花600萬元及半年時間裝修成設有大型接待處、員工休息室及9個各佔500至2000呎廂房的大型夜總會，該夜總會於上月起營業，會向客人提供毒品。武少禧稱該夜總會的大枝紅酒索價3萬元，大房房價10萬元一晚，被搗破時更有黑幫骨幹成員在場。

被捕的137人當中，有7男12女為未成年者，包括一名15歲少女。行動中，警方共出動逾150名警員，檢獲124克可卡因及K仔、94克大麻精及大麻花、7粒搖頭丸及一批以獨立包裝濕紙巾掩飾的「Happy粉」。

據了解，被搗破的大型夜總會由屯門新義安的藍地頭目「肥傑」操控，另外9個場所亦大部分由黑幫新義安操控。