梁凌杰死因聆訊｜助理消防區長：警方任現場指揮　消防員只負責救援 (16:00)

死者梁凌杰（終年35歲）前年6月15日從太古廣場4樓的工作平台墮下金鐘道不治。時任救護員許俊文表示，當晚9時許發現梁凌杰倒臥在金鐘道上，昏迷不醒、沒有心跳脈搏，而且額頭受傷。許俊文透露，梁凌杰搶救期間須吸入最高濃度的純氧氣，但仍沒有生命迹象，隨即被送往律敦治醫院。根據救護紀錄，救護員在受傷情况一欄寫上「示威人仕（士）在鐵欄外跳出，接觸傷者時傷者仰躺，大概由4至5層高跳下」。

律敦治醫院急症室醫生余珮鳴表示，驗傷後發現梁凌杰的鼻孔和口咽內有血、左下肢瘀傷、右下肢變形和泛紅；心電圖顯示其心跳停頓，無法量度脈搏。當晚9時半，余珮鳴證實梁凌杰不治。

警方談判組隊長、總督察賈錦琳負責協調警員、談判人員及消防員的工作，擔任三方的中間人，他稱談判人員負責游說肇事男子，消防員負責拯救行動，警方不會干預消防員的工作。裁判官追問警方如何配合消防員的部署，他坦言事態變化很快，「我都無暇為他人設想，恕我直言」。他又指出，一般由消防員處理企圖自殺案，但肇事男子持利器，故要安排警員在場。

黎健文則稱，當晚與警方商討過，為免刺激肇事男子的情緒，消防員要在較遠位置戒備。他表示，事前沒有指揮下屬進行「接觸式搶救」（即上前捉住男子的身體），不過事出突然，4名消防員上前搶救男子，「是前線的臨場判斷和決定」。針對死者倒臥在沒有救生氣墊遮蓋的範圍，黎健文表示消防處只有統一大小的氣墊，形客消防員「在客觀限制下做得最好」。聆訊午續。

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