10．1遊行涉非法集結案　陳皓桓何俊仁楊森等10被告全還押候判 (15:44)

前年10月1日，壹傳媒創辦人黎智英、支聯會主席李卓人及秘書蔡耀昌、民陣召集人陳皓桓等10名泛民，在港島參與「沒有國慶 只有國殤」遊行，昨（17日）於開審前分別承認組織、參與及煽惑他人參與未經批准集結共3罪，案件今（18日）續訊。控方昨要求撤銷6名被告的保釋，今早控方播畢案發影片，法官胡雅文下午考慮控辯雙方陳辭後，認為是合適時間將所有被告還押，直至5月28日判刑，故原本獲保釋的陳皓桓、何俊仁、楊森、吳文遠、單仲偕及蔡耀昌均須還押。
10名被告依次為陳皓桓、李卓人、梁國雄、何俊仁、楊森、何秀蘭、吳文遠、黎智英、單仲偕、蔡耀昌，同承認一項組織未經批准集結罪；吳文遠和蔡耀昌另承認一項明知而參與未經批准集結罪；陳皓桓、李卓人、梁國雄、何俊仁另承認一項煽惑他人參與未經批准集結罪。
因「818流水式集會」等案而服刑中的李卓人、梁國雄、何秀蘭及黎智英，今早被解到犯人欄時，旁聽者隨即站起揮手，又高呼「撐到底！」、「好人一生平安！」等支持說話，4名被告揮手回應，黎智英另做出心形手勢及雙手合十致意。梁國雄的妻子、社民連副秘書長陳寶瑩，亦特意上前向丈夫揮手。
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