10．1遊行涉非法集結案　陳皓桓何俊仁楊森等10被告全還押候判 (15:44)

10名被告依次為陳皓桓、李卓人、梁國雄、何俊仁、楊森、何秀蘭、吳文遠、黎智英、單仲偕、蔡耀昌，同承認一項組織未經批准集結罪；吳文遠和蔡耀昌另承認一項明知而參與未經批准集結罪；陳皓桓、李卓人、梁國雄、何俊仁另承認一項煽惑他人參與未經批准集結罪。

因「818流水式集會」等案而服刑中的李卓人、梁國雄、何秀蘭及黎智英，今早被解到犯人欄時，旁聽者隨即站起揮手，又高呼「撐到底！」、「好人一生平安！」等支持說話，4名被告揮手回應，黎智英另做出心形手勢及雙手合十致意。梁國雄的妻子、社民連副秘書長陳寶瑩，亦特意上前向丈夫揮手。

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