周守仁稱原本不很願意當主教　為服從教宗接受任命　籲陪伴聆聽年青人 (12:38)

周守仁稱，數年前見到前主教楊鳴章出席記者會，當時自己「好輕鬆」，想不到數年後自己會坐在此。他對任命感到很榮幸，又稱要待耶穌會中華省省會長有繼任人後，他才可接任主教。他表示，一直從事教育工作，對教區認識未算很深，要依靠湯漢樞機、整體教區兄弟姊妹的幫忙，工作才可做得更好。他稱作為教區主教，要承傳很長的歷史，今年是香港教區成立180年，是很長的歷史，感到任重道遠。

周守仁稱希望協助被忽略群體，包括遭受家暴及失業的人，但他表示仍要有其他團體及政府支持，才能改善香港的民生，同時亦要陪伴及聆聽年青人，不一定要認同對方，要有同理心，理解和感受對方處境。

被問到作為主教，如何修補社會撕裂，周守仁稱對話很重要，各有各說並非對話，在很大的演講廳的對話亦可能只是「做騷」，他認為對話應以小組進行，大家才會建立信任。

教育最重要令學生有足夠思想空間

本身是華仁書院校監的周守仁說，教育最重要是令學生有足夠的思想空間，否則難以成長，他亦明白部分議題比較敏感和要小心處理，特別與法律相關的問題，會請專業人士幫助學生要了解客觀事實，才能有空間思考。

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