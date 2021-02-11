新加坡日本等7國抵港者　未完成接種新冠疫苗須檢疫21日　非香港居民禁入境　5月21日生效 (21:24)

上述7個地點抵港者的登機及檢疫要求如下：

．在登機當天或之前14天曾逗留相關地區的人，須於登機時出示預定起飛時間前72小時內進行的新冠病毒核酸檢測陰性結果證明，以及其在香港指定檢疫酒店預訂房間的確認書

．抵港後須於機場接受「檢測待行」安排，確認檢測陰性結果後須乘搭政府安排的專車，前往指定檢疫酒店進行強制檢疫

．未完成接種新冠疫苗者，須於指定檢疫酒店強制檢疫21天，其間接受4次檢測

．已完成接種新冠疫苗者，須於指定檢疫酒店強制檢疫14天，期間接受3次檢測，其後7天自行監察，並於抵港第16天和第19天接受強制檢測

新冠肺炎 相關報道：

旅遊氣泡｜港星旅遊氣泡延後啟動 6月13日或之前再作公布

港增一確診 從印尼抵港

袁國勇：華大基因男員工非真正染病 料休息室過夜受病毒DNA污染

營運商涉藉接種中心拉廣告 職員稱可派禮品放易拉架 主席否認有此計劃