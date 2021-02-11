新加坡日本等7國抵港者　未完成接種新冠疫苗須檢疫21日　非香港居民禁入境　5月21日生效 (21:24)

政府今日（17日）公布，鑑於海外多個地區新型冠狀病毒疫情持續不穩，將指明阿根廷、意大利、日本、肯尼亞、馬來西亞、荷蘭及新加坡為高風險的B組指明地區，周五（21日）起生效，曾逗留上述地區的非香港居民將不獲准入境。
上述7個地點抵港者的登機及檢疫要求如下：
．在登機當天或之前14天曾逗留相關地區的人，須於登機時出示預定起飛時間前72小時內進行的新冠病毒核酸檢測陰性結果證明，以及其在香港指定檢疫酒店預訂房間的確認書
．抵港後須於機場接受「檢測待行」安排，確認檢測陰性結果後須乘搭政府安排的專車，前往指定檢疫酒店進行強制檢疫
．未完成接種新冠疫苗者，須於指定檢疫酒店強制檢疫21天，其間接受4次檢測
．已完成接種新冠疫苗者，須於指定檢疫酒店強制檢疫14天，期間接受3次檢測，其後7天自行監察，並於抵港第16天和第19天接受強制檢測
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