警新蒲崗檢1350萬元毒品　拘4人包括兩15歲學生 (20:06)

警方東九龍總區探員早前根據線報，調查一個由黑幫操縱的販毒集團，涉嫌利用青少年販毒及製毒。警方前日傍晚突擊搜查新蒲崗一工廈分租房間，檢獲4.5公斤結晶狀半製成品K仔，以及21公斤液態氯胺酮，以39支樽裝水樽盛載。警方同時檢獲一批包裝工具，包括電子磅、膠袋、熱封機、包裝器具及一個有殘餘毒品的煮食煲。

警方翌晨（16日）展開拘捕行動，在全港多區拘捕4人，包括兩名15歲學生，一名18歲學生，以及一名26歲報稱銷售員的男子。其中一名15歲學生負責製毒，另一名15歲學生利用寓所作毒品儲存及分銷中心，18歲學生則利用自己的身分證租用該工廈單位。他們涉嫌製毒及販毒被捕，部分人有三合會背景。

警方指出，以往不法分子多利用未成年者運送毒品，他們對販毒集團運作認識不多。惟警方近年發現，販毒集團招攬未成年者擔當更重要的角色，例如製毒及販毒；招攬他們的多是一些剛成年的青少年，負責招攬、出糧、分配人手、教授製毒方法等。警方表示，不法分子看準青少年在新型冠狀病毒疫情下不用上課、想賺快錢的心態，在社交網站進行招攬，報酬數千至一萬元不等。