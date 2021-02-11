青年藏鐵槌行山杖摺刀囚9月上訴遭駁回　高院法官：裁判官有權採司法認知 (20:25)

民間集會團體去年1月19日在中環發起「天下制裁」集會，及後多區有警民衝突。當日一名23歲無業男子在大埔管有兩個鐵槌、一把摺刀、一支行山杖，被裁定一項管有適合作非法用途的工具罪成，判囚9個月。男子早前就定罪及判刑提出上訴，稱原審裁判官在沒有事先通知下使用「司法認知」，對審訊不公平。高院法官李運騰今（17日）頒下判辭，表示各級法院法官都不是「活在象牙塔內」，認為法理中上裁判官有權採取「司法認知」，並駁回上訴申請。
對於上訴人黃俊迪（23歲）一方就司法認知的爭議，高院法官李運騰在判辭中指出，自2019年因政府建議修改《逃犯條例》而觸發的社會議題、騷動、暴力等件，均已被廣為報道及為社會各界知悉，在法理上裁判官有權就當時警民衝突、暴力示威者的裝備及器具而採取「司法認知」。
李官表示，即使裁判官沒有事先提醒辯方，不會影響到上訴人的辯護方向或證據，因為辯方案情稱上訴人管有物品不涉及不法行為。對於原審裁判官以辯方證供的疑點，和推論上訴人攜有兩個鐵鎚「預備來破壞公物」，裁定上訴人罪成，李官認為定罪沒有不穩妥之處，故駁回其上訴。
另外，李官指出，上訴人被判囚9個月雖屬嚴厲，但仍在合理範圍之內，不屬過重，亦駁回他的判刑上訴。
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