新巴司機涉無故響號雙手離軚控危駕受審　警否認遭被告舉中指而誣告 (19:57)

被告張浩然（37歲）報稱專營巴士司機，他被控於2020年9月6日在油麻地彌敦道，在道路上危險駕駛車輛登記號碼為TR7971的雙層巴士。他另被控於同日在薄扶林道近何東夫人紀念堂外，在道路上不小心駕駛同一雙層巴士。

主任裁判官嚴舜儀裁定被告表證成立，被告出庭自辯稱，當日在薄扶林道行駛時，掛在後方的背包搖晃影響他眼角視線，故脫下右手手套將其固定，礙於左手無名指曾骨折，習慣雙手都戴上手套作保護及緊絀軚盤，於是一度用右前臂頂着軚盤7秒，其間趁機戴回手套。

被告續稱，駛經彌敦道馬路上的清潔工時，曾將軚盤向左，惟見到左邊有大量防暴警員站出馬路，故用直軚駛過，其後再用右軚，從沒扭右特意威嚇警員，至於響咹是為了提醒左前方背向他的警員要小心。他被盤問時承認曾向警方舉中指，稱當日塞車、又要顧及橫泊的警車及馬路上的警員「我係嬲嘅」，但不同意邊舉中指邊響咹去駕駛是低於合理駕駛水平。控辯雙方明日（18日）作結案陳辭。

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