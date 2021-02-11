梁凌杰死因聆訊｜消防稱嘗試拉梁凌杰手臂褲頭不果　若不掙扎或有機會拉回 (18:30)

同屬中區消防局的消防員徐煒烈、鄺軍灝及梁志榮今午出庭作供。徐煒烈表示，他事前曾與同僚討論，如果在太古廣場4樓工作平台危站的事主梁凌杰（終年35歲）企圖跳樓，其中一名消防員要固定梁凌杰的身體，另一人負責捉住其褲頭，用力拉回安全位置。及至晚上，梁凌杰突然爬出棚架外，其間低頭深呼吸和擺動身體，他認為梁凌杰的狀態疲累，隨時不慎滑倒，打算將梁凌杰的手臂拉回棚架內，不料對方「揈」開和縮起右手。他稱，及後同僚抓住梁凌杰的褲頭不果，改為扯起其黑色上衣，「但佢有一道力想整甩件衫」，梁凌杰最終順勢墮下。

鄺軍灝表示，他上前拯救肇事的危站男子時，嘗試用力抽起其褲頭，「可惜只係扯到件衫」。他形容該男子似乎刻意縮手跌下，「想跣自己出去」，並不願意配合救援。另一名消防員梁志榮則稱，他嘗試捉住肇事男子的左手，男子在「一秒之內」掙脫鬆手。在死因研訊主任提問下，梁志榮表示不排除男子因為手滑而跌倒，但認為該男子如果不作掙扎，相信會被救回。研訊明（18日）續，預料傳召急症室醫護人員等。

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