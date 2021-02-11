10．1遊行涉非法集結　楊森料須入獄　籲准市民和平表達不滿：其實幫到政府 (18:00)

楊森指出，讓市民和平示威集會「其實幫到政府」，因市民在有民怨時站出來告知政府「錯喺邊度、有咩地方做得唔夠」，若開明政府立即回應，就即時可解決問題，讓社會回復平靜，因此政府不應怨示威者「帶來政府的麻煩」。他呼籲中共中央若想香港平靜，最重要是令政府聽取民意、盡量讓市民用和平方式表達不滿，「唔使用鎮壓㗎、唔需要放催淚彈㗎」，而非用高壓手段令市民活在恐懼之中。

楊森又說，他除本案外，另面對3宗案件，包括與九龍遊行和六四集會相關的兩案，以及上月就前年8月31日在港島遊行的「明知而參與未經批准集結罪」，被判囚8個月、緩刑12個月，因此他目前「心理上無乜起伏」，因已「預咗會坐（監）」。他指出，民主派「明知犯法都企出來」，是要用公民抗命為港人爭取和平示威和集會自由。

同案另一被告、社民連秘書長吳文遠亦稱，由於他就2016年反釋法遊行案、於2019年被判緩刑，故他預料法庭明日完成處理本案後，會下令相關緩刑要即時執行，他明日「能夠出來的機會非常微，預咗㗎喇」。

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