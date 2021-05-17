華仁校監周守仁獲委天主教香港教區新任主教 (18:17)

候任主教周守仁現年62歲。他於1959年在香港出生，並於1994年在香港晉鐸。他獲美國哈佛大學教育博士學位。目前他是耶穌會中華省省會長及華仁書院（香港及九龍）校監。

基於耶穌會為中華省新省會長在任命上的安排，祝聖禮將延遲至今年12月4日（星期六）舉行，詳情稍後公布。

按照天主教會的教律，直至周守仁接受祝聖並於主教座堂就職，現任宗座署理湯漢樞機將繼續掌管天主教香港教區。

【17:30】據了解，天主教香港教區料會於今日宣布，教廷已委任香港華仁書院校監、耶穌會神父周守仁為香港教區新主教。

2007年起擔任九龍華仁書院、香港華仁書院校監的周守仁神父，去年回應2019年年輕人參與反修例運動，他接受本報訪問時表示，學校不是搞政治，但要予學生在校抒發空間，「怎麼喊兩句口號，便把學校說成反動基地？」這條線拿揑不好，會被斥包庇學生，他稱一切是出於想陪伴學生，不代表認同他們訴諸暴力。當日被潑冷水，半年來步伐拉近，他感恩學生明白學校苦心，相信學生是愛惜學校。

他又稱，不希望學生有激動、躁動行為，但如果有，會先了解，當學生感受到學校願意聆聽，學生才願意聆聽學校，形容那是「teachable moment」（教育的時機）。