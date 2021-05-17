華仁校監周守仁獲委天主教香港教區新任主教 (18:17)

【18:10】天主教香港教區表示，梵蒂岡剛今日（17日）公布，教宗方濟各已任命耶穌會會士周守仁神父為天主教香港教區下一任教區主教。
候任主教周守仁現年62歲。他於1959年在香港出生，並於1994年在香港晉鐸。他獲美國哈佛大學教育博士學位。目前他是耶穌會中華省省會長及華仁書院（香港及九龍）校監。
基於耶穌會為中華省新省會長在任命上的安排，祝聖禮將延遲至今年12月4日（星期六）舉行，詳情稍後公布。
按照天主教會的教律，直至周守仁接受祝聖並於主教座堂就職，現任宗座署理湯漢樞機將繼續掌管天主教香港教區。
【17:30】據了解，天主教香港教區料會於今日宣布，教廷已委任香港華仁書院校監、耶穌會神父周守仁為香港教區新主教。
2007年起擔任九龍華仁書院、香港華仁書院校監的周守仁神父，去年回應2019年年輕人參與反修例運動，他接受本報訪問時表示，學校不是搞政治，但要予學生在校抒發空間，「怎麼喊兩句口號，便把學校說成反動基地？」這條線拿揑不好，會被斥包庇學生，他稱一切是出於想陪伴學生，不代表認同他們訴諸暴力。當日被潑冷水，半年來步伐拉近，他感恩學生明白學校苦心，相信學生是愛惜學校。
他又稱，不希望學生有激動、躁動行為，但如果有，會先了解，當學生感受到學校願意聆聽，學生才願意聆聽學校，形容那是「teachable moment」（教育的時機）。