10．1遊行涉非法集結案　控方：黎智英稱到場「購物」　陳皓桓籲公眾冒法律風險遊行 (17:45)

控方案情如下：

2019年9月23日：陳皓桓及其他民陣成員打算申請舉行「十一大遊行」，但遭警方及遊行上訴委員會拒絕

2019年9月30日：陳皓桓、李卓人、梁國雄及何俊仁在終審法院外見記者，一同煽惑公眾於10月1日，參與一個由銅鑼灣遊行至中環的未經批准集結，其間李卓人呼籲市民行使《基本法》賦予的權利出席遊行「抗命」，而陳皓桓也呼籲公眾冒法律風險出席遊行。記者會後，陳皓桓在社交媒體facebook上發布兩篇有關10．1遊行的帖文，當中提及未經批准遊行的時間路線，並警告公眾在參與前三思，因有機會被捕

2019年10月1日：

．上午，陳皓桓在facebook發布兩篇有關當天遊行的帖文。約中午12時許，10名被告陸續抵達遊行起點銅鑼灣崇光百貨外，黎智英接受《蘋果日報》訪問稱到場「購物」，另有部分被告在場叫「沒有國慶、只有國殤」、「五大訴求、缺一不可」等口號。

．下午約1時，10名被告組成隊頭，部分持着寫上「結束專政、還政於民」的橫額，帶領過千名市民出發遊行，沿途繼續呼喊不同口號，其間有示威者辱罵警員、塗鴉、堵路等。

．下午2時25分，隊頭抵達畢打街及遮打道交界的終點，陳皓桓、李卓人、梁國雄先後在該處發言，其中陳皓桓說「今日絕對唔係End Game」，感謝到場市民並呼籲他們繼續「公民抗命」；3人發言期間未有呼籲市民解散，其餘被告站在旁支持。隨後人群未有疏散，更有黑衣示威者在附近堵路、向警方照射激光及扔磚

．下午4時許，有暴動場面在政總一帶出現，如扔汽油彈及縱火。遊行期間，沿途大量商舖關閉，港島交通受嚴重影響，多條主要幹道封閉，至少119條巴士線須停駛或改道

2020年4月18日：10名被告被捕，楊森及吳文遠當日在警署外，分別向記者承認組織10．1遊行及明瞭該遊行的非法性質