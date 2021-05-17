兩學生向政總擲硬物放雪糕筒堵路認暴動罪　還押至下月判刑 (15:40)

前年9月29日金鐘「全球反極權大遊行」演變為激烈衝突，警方事後起訴96人暴動罪，其中兩名案發時分別14及15歲的男學生，被指向政府總部投擲硬物及擺放雪糕筒堵路，今（17日）在區域法院承認暴動罪。法官郭啟安為被告索取更生中心、勞教中心、教導所及精神科等報告，押後至6月7日判刑，其間兩被告須還押。
兩名被告現時16歲，承認於2019年9月29日，在金鐘政府總部外參與暴動。
辯方透露，首被告患有專注力失調及過度活躍症，次被告患有抑鬱症，兩人均接受了「Project Change蛻變計劃」的心理輔導及評估。不過控方質疑辯方的心理報告，認為須由政府醫生再評估，最終法官下令索取兩人的精神科報告。
案情指稱，案發當日有市民號召遊行，至下午4時20分，約500人在添華道與夏慤道交界，向政總投擲磚頭、雜物和汽油彈，當中有人使用巨型橡筋作金屬彈珠投射器，部分汽油彈擊中水馬留下火種。警方出動水炮車發射藍色水炮，惟示威者仍逗留在現場。
當時兩被告身處現場，片段拍到兩人分別三度向政總外牆擲物；15歲少年亦被拍到擺放雪糕筒堵塞夏慤道天橋。
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