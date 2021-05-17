兩學生向政總擲硬物放雪糕筒堵路認暴動罪　還押至下月判刑 (15:40)

兩名被告現時16歲，承認於2019年9月29日，在金鐘政府總部外參與暴動。

辯方透露，首被告患有專注力失調及過度活躍症，次被告患有抑鬱症，兩人均接受了「Project Change蛻變計劃」的心理輔導及評估。不過控方質疑辯方的心理報告，認為須由政府醫生再評估，最終法官下令索取兩人的精神科報告。

案情指稱，案發當日有市民號召遊行，至下午4時20分，約500人在添華道與夏慤道交界，向政總投擲磚頭、雜物和汽油彈，當中有人使用巨型橡筋作金屬彈珠投射器，部分汽油彈擊中水馬留下火種。警方出動水炮車發射藍色水炮，惟示威者仍逗留在現場。

當時兩被告身處現場，片段拍到兩人分別三度向政總外牆擲物；15歲少年亦被拍到擺放雪糕筒堵塞夏慤道天橋。

其他報道：黃店「桔梗」兩負責人遭警「預約拘捕」 涉去年12月店內藏非法物品案

其他報道：14歲少年認縱火燒議辦判入勞教中心 官：被學者政客或時代代言人慫恿犯法