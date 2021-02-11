梁凌杰死因聆訊｜嘗試拯救梁凌杰消防：伸手抓住手腕　對方「猛烈掙扎反抗」致鬆手墮下 (14:42)

梁凌杰（終年35歲）前年6月15日從太古廣場4樓的工作平台墮下金鐘道不治。

現場最高指揮官、消防隊長王仕賢稱，穿黃色雨衣的男子當日在工作平台危站，中區消防局接報到場，派出「細搶」和升降台消防車。他表示，當時在平台設立兩個救生繩鞏固點，為同僚繫上救生繩。他又稱，雨衣男手持鎅刀，一旦弄斷救生繩「對拯救者或被拯救者都係極大危險」，亦足以構成武力威脅，所以他主張靠談判人員游說雨衣男，待雨衣男放下鎅刀，消防員才協助帶返安全位置。

王仕賢透露，有警員告知「事主可能見到你哋，你哋要撤離出佢見到的範圍」，他便要求同僚撤出地盤入口，以免刺激雨衣男。他稱，雨衣男一度向談判專家點頭，示意打算步出棚架，但直至晚上近9時，街上有途人喊「唔好」，雨衣男爬出棚架墮下。

廖寶迪供稱，當日收到談判人員建議離開地盤範圍，他遂留在花槽附近戒備。至晚上近9時，雨衣男突然走到平台，以雙臂抱住棚架。他和同僚徐煒烈慢慢走近雨衣男，他首先開口勸喻「你咁樣好危險，你上嚟先！」，惟雨衣男回應「走開！」，他見狀退後一至兩米。他又問雨衣男「係咪好攰，不如上返嚟先？」，雨衣男亳無反應。

廖寶迪表示，他以眼神示意徐煒烈後，徐煒烈先捉住雨衣男的手，他及時緊握雨衣男的手腕，「但佢掙脫我隻手，我伸頭出去望，佢已經吊係半空、搖搖欲墜，跌落行人路」。聆訊午續。

梁凌杰死因聆訊 相關報道：

消防隊目稱欄杆阻氣墊擺行人路（5月14日）

鄺俊宇聞死訊後崩潰大哭 「係我人生最難受的時刻」（5月14日）

警司稱梁凌杰墮樓前常看手機 曾估計「睇咗啲煽動嘅嘢」致事主改變主意（5月13日）

官問有否告知梁凌杰修例已暫緩 談判警稱無提及免刺激事主情緒（5月13日）