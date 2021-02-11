袁國勇：華大基因男員工非真正染病　料休息室過夜受病毒DNA污染 (14:12)

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袁國勇表示，該男子曾打兩針復必泰，5月4日去了元朗的採樣中心取樣，樣本經安球化驗為初步陽性，衛生防護中心公共衛生實驗室亦確定為陽性。但醫管局採集的所有樣本卻是陰性，血清化驗找不到一般病人受感染後會有的N蛋白抗體，加上他無臨牀病徵，肺片清無肺炎迹象，無接觸者確診，「有理由相信佢唔係真正病例」。

袁國勇表示，該員工的樣本所帶的不是新冠病毒核酸（RNA），而是病毒DNA，沒有傳染性；而該種病毒DNA通常為大學研究所用，一般送來華大基因進行排序，懷疑是該員工在休息室過夜時，口罩戴不好而吸入或接觸了病毒DNA。他稱同類情況在一般實驗室也可能發生，不過安球實驗室無做DNA排序，故認為事件較可能在華大發生。

袁國勇稱，兩間實驗室均運作良好，環境及操作過程合乎規格，相信今次是個別事件，再發生的可能性非常低，DNA傳染的可能性亦極微，不擔心實驗室會出現傳播。他建議實驗室晚上開紫外光燈殺死空氣中的DNA。