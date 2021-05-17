的士藏逾40汽油彈司機囚4年　官︰事件與社運有關是整體非法暴力運動 (14:00)

辯方求情表示，被告曾偉龍（32歲）僅運送汽油彈，非主要角色，更沒證據顯示他得悉汽油彈其後的用途或事件與社運有關，望法庭考慮不涉及投擲警員或警車的情節，沒造成生命危險，判處較輕的刑期。

法官隨即質疑，若有人在場吸煙，汽油彈或會引致失火而波及宿舍，辯方同意，惟強調被告將汽油彈運送至空曠地方，身處在宿舍時間較短。法官又稱，根據本案發生的時間及牽涉的物品，地點更是教大高級職員宿舍，稱有一小撮暴力者不時利用高等學府策劃及製造武器，反問「呢個氛圍係咪同社運無關呢？」

法官判刑時指出，若被告是主腦，將以6年監禁為量刑起點，但考慮他僅為次要角色，則以4年作量刑起點。然而，本案有40支組裝好的汽油彈及兩支點火器，可隨時被使用，不但數目不小且整裝待發，一旦全數被使用，場面必定混亂及可怕，加上若在宿舍被意外燃點，必定產生損毁財產的風險，考慮本案屬整體的暴力運動後，將量刑起點調高至監禁4年3個月，被告並非主腦不獲減刑，但考慮其背景後，酌情扣減3個月，最終判囚4年。

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