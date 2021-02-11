消委會．5G上網｜接投訴指5G上網速度遜預期　消委會提醒轉用前問清4細節 (12:15)

消委會認為商戶在推銷5G服務時，不應只以相關服務的覆蓋率及上網連線速度作招徠，應提升資訊透明度，具體向消費者說明網絡覆蓋及穩定性的限制，並彈性處理消費者的需要，協助解決問題。

消委會提醒消費者，如想使用5G，宜問清以下4個細節才作決定。如轉用5G服務後發現問題，應記錄具體數據並向電訊商求助。

1. 轉用5G前，宜先向電訊商查詢5G網絡的覆蓋範圍，並配備具5G功能的裝置及相應的服務計劃。

2. 購買5G手機時，應仔細留意產品規格及配合5G網絡運作的細節，如常用流動網絡的地方較為偏遠，要格外留意網絡的實際接收情況。

3. 消費者可先向同區使用5G服務的親友查詢使用體驗，或考慮善用坊間測試流動網絡表現的應用程式，了解現有服務計劃的上下載速度，再向電訊商查詢5G計劃與現有服務的比較。

4. 5G講求高速網絡傳輸，消費者或會因此增加下載及流動數據用量。消費者須留意所使用的服務計劃是否設有數據用量限制，或當指定數據用盡後會否限制上網速度，以免影響網絡體驗，或衍生購買額外數據的開支。

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