消委會．兒童美術用品｜1款蠟筆鋁遷移量超歐盟上限近5倍　逾半手指畫顏料沒檢出苦味劑【短片】 (12:35)

手指畫顏料則有逾半（4款）樣本沒有檢出認可的苦味劑，未能符合歐盟玩具標準的要求。消委會呼籲，家長除要小心選購兒童美術用品，亦應確保子女使用後徹底清洗雙手，減低攝入有害物質的風險。

蠟筆及手指畫顏料樣本特定元素遷移

（產品／大約零售價／聲稱產地／特定元素遷移量(ppm)／評分*）

．Caran d'Ache Hobby Line 1/2 watersoluble wax pastel Hobby Line／$58／瑞士／110-33000鋁(藍色蠟筆驗出33000)、350-800鋇、120銅／1

*註：鋁遷移量超出歐盟玩具安全標準的上限（5625ppm）近五倍

．Crayola Washable Tripod Grip Crayons (Nontoxic)- Stage 2 Doodle／$58／美國／2600鋁／1

*註：蠟筆的歐盟玩具安全標準鋁遷移量上限將於5月21日收緊至2250ppm，此產品鋁遷移量超出新上限

．Crayola Washable Fingerpaint Kit(Nontoxic)／$58／美國／1200鋁／1

*註：手指畫顏料的歐盟玩具安全標準鋁遷移量將於5月21日收緊至560ppm，此產品鋁遷移量超出新上限

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