消委會．寵物移民服務｜9公司基本報價與總收費差異大　攜柴犬移居澳洲基本收費2萬元顧客終付5.8萬元 (11:58)

消委會調查指出，部分公司提供的基本報價，未必包括寵物的運費、隔離費，以及入口許可證費用等3項較大筆開支，或需由消費者自付或以實報實銷向顧客收取。其中9間提供代辦犬隻移居澳洲的基本報價和實際總開支差距15%至190%不等，總支出預算介乎4.3萬元至8.1萬元，相差接近一倍。

若以代辦一隻柴犬移居澳洲為例，基本報價最低的公司為2萬元，但連同上述所指3項需由顧客自付或實報實的較大筆開支，消費者最終總支出5.8萬元，較基本報價高近兩倍；相反，基本報價最高的公司基本收費6.2萬元，費用已包括寵物運費及辦理入口許可證等兩項費用，消費者雖仍要自付近1萬元寵物隔離費，但最終總開支只較基本報價高一成半。

代辦柴犬移居澳洲收費比較

公司／基本報價（貨運）／自付或實報實銷支出預算／總支出預算／總支出預算與基本報價差異

‧5星寵物運輸／48,800 ／沒有／$48,800／沒有差異

‧Dogwoo Animal Travel／$48,500／$32,600／$81,100／67%

‧依時寵物托運公司／$33,000／$33,000／$66,000／100%

‧Ferndale Kennels & Cattery／$54,668／沒有／$54,668／沒有差異

‧愛犬事務所／$57,330／$9,600／$66,930／17%

‧KaRoy International Pet Services／$20,000／$38,000／$58,000／ 190%

‧Life Travel／$25,468／$22,378／$47,846／88%

‧Pet Export Vet／$41,420／$10,080／$51,500／24%

‧寵友／$29,800／$13,200／$43,000／44%

‧寵物假期／$62,000／$9,486／$71,486／15%

‧Pet Movers／$49,980／$12,990／$62,970／26%

移民計劃若生變 5間公司不退款

假如消費者的移民計劃生變，7間公司表明改期次數不限，但會就因改期而需重新辦理的事項額外收費，部分則表明需收取1200元改期手續費。消費者若需中途終止寵物移民手續，5間公司表明不會退款，6間公司會於扣減實際開支或手續費後，退回訂金餘額，但僅3間列明手續費或行政費為2000元至4000元。若寵物最終未能成功移民，4間公司表示如證實因公司處理不當所致，會退回部分或全部款項。

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