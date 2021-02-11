10．1遊行涉非法集結案　黎智英何俊仁楊森等10人認罪　5月28日判刑 (12:52)

案件定於5月24日求情，5月28日判刑。10名被告依次為陳皓桓、李卓人、梁國雄、何俊仁、楊森、何秀蘭、吳文遠、黎智英、單仲偕、蔡耀昌，承認於2019年10月1日組織一個未經批准集結；另外除吳文遠及蔡耀昌承認於同日參與一個未經批准集結，其餘8人被控的一項明知而參與未經批准集結罪，獲留檔法庭不予起訴。

陳皓桓、何俊仁、楊森、吳文遠、單仲偕及蔡耀昌今早約9時先後抵達灣仔法院大樓。陳皓桓在法院外見記者稱，今日有可能還押，希望香港人「頂硬上」，並呼籲港人不要放棄民主自由，希望大家不論是6月4日或7月1日都繼續發聲。何俊仁則認為政府「秋後算賬」，但就算他們將要為本案的10．1集會或六四集會等失去自由，亦不會後悔。

現正因其他案件服刑的黎智英、李卓人、梁國雄及何秀蘭，從羈留室先後步進犯人欄時，旁聽者向他們揮手及高呼「加油」，黎智英向公眾回以「飛吻」，李卓人、梁國雄及何秀蘭亦有揮手作回應。

大批傳媒及公眾今早到法庭旁聽，即使司法機構將疫情期間分隔座位的措施解除，正庭及延伸法庭亦滿座。前立法會議員張超雄、天主教香港教區榮休主教陳日君、支聯會副主席鄒幸彤等人有到場支持。