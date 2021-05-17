大帽山電單車載女乘客「瞓彎」自炒　男司機虛報避狗受傷被捕 (22:42)

警方回覆稱，昨午接獲一名20歲姓歐陽男司機報案，指他駕駛電單車沿荃錦公路往元朗方向行駛，至石崗村對開時因避開狗隻而失控倒地受傷，他手腳受傷清醒被送往博愛醫院治理，案件列交通意外-有人受傷。

警方經進一步調查後，發現該名司機持有電單車類別的暫准駕駛執照，涉嫌違反該執照的條件，接載一名19歲女乘客及沒有展示「P」牌，並向警方虛報獨自駕駛電單車失控引致交通意外。警方今日在元朗區拘捕涉案司機，涉嫌「不小心駕駛」、「違反暫准駕駛執照條件」及「誤導警務人員」。被捕男子現正被扣留調查，案件交由元朗警區刑事調查隊第九隊跟進。

社交網站的電單車群組有網民表示目擊事件，指稱該電單車為一輛綿羊仔，司機載有一名身穿白衣女乘客於彎位「瞓彎」，意外後該女乘客膝蓋受傷，但該網民上前協助報警時遭司機拒絕，司機更稱「等條女走咗先」及「可以拎炒車獎金」，質疑他妨礙司法公正，該網民更稱事後遭恐嚇。

事件引起多個電單車群組熱議，事後疑為肇事電單車司機的網民於另一群組發文，自稱「無落假口供」及有人炒作事件，但未有回應載女乘客「瞓彎」及要求女乘客先離開兩項質疑。