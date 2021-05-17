天氣｜天文台料今晚幾陣驟雨　明日市區最高氣溫32度 (16:30)

【16:30】今日（17日）下午天氣酷熱，氣溫普遍上升至33度或以上。本港地區今晚及明日（18日）天氣預測，大致多雲，有幾陣驟雨，最低氣溫約27度。明日日間部分時間有陽光，市區最高氣溫約32度，新界再高一兩度。吹和緩南至西南風。展望隨後一兩日部分時間有陽光，天氣酷熱。接近周末有幾陣驟雨。
【12:40】天文台已發出酷熱天氣警告。今日中午12時40分，天文台錄得氣溫32.6度，相對濕度64%。本港地區下午及今晚天氣預測，下午部分時間有陽光及酷熱，今晚大致多雲，有幾陣驟雨，稍後局部地區有雷暴，吹和緩南至西南風。
【07:50】一股偏南氣流正影響廣東沿岸。此外，一道低壓槽正為廣東內陸帶來驟雨及雷暴。天文台已發出酷熱天氣警告。本港地區今日部分時間有陽光，有幾陣驟雨。日間酷熱，市區最高氣溫約33度，新界再高一兩度。稍後局部地區有雷暴。吹和緩南至西南風。
(天文台)
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