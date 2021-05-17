天氣｜天文台料今晚幾陣驟雨　明日市區最高氣溫32度 (16:30)

【12:40】天文台已發出酷熱天氣警告。今日中午12時40分，天文台錄得氣溫32.6度，相對濕度64%。本港地區下午及今晚天氣預測，下午部分時間有陽光及酷熱，今晚大致多雲，有幾陣驟雨，稍後局部地區有雷暴，吹和緩南至西南風。

【07:50】一股偏南氣流正影響廣東沿岸。此外，一道低壓槽正為廣東內陸帶來驟雨及雷暴。天文台已發出酷熱天氣警告。本港地區今日部分時間有陽光，有幾陣驟雨。日間酷熱，市區最高氣溫約33度，新界再高一兩度。稍後局部地區有雷暴。吹和緩南至西南風。

(天文台)

酷熱天氣 相關資訊：

忌酒精紙巾抹身降温【熱衰竭、中暑徵狀一覽】

中暑急救｜中暑、熱衰竭睇徵狀可分辨 急救導師教處理4步驟

酷熱天氣預防中暑9招 熱衰竭嚴重可變中暑

防曬 實用資訊：

防曬Q&A｜多雲日子不會曬傷？天文台拆解防曬謬誤【附圖：天文台紫外線指數5級】

防曬驅蚊有順序 皮膚科醫生教路：先塗防曬隔15分鐘用驅蚊劑

防曬4注意｜防曬勿忽略頭皮嘴唇 皮膚科醫生：膚色白較易曬傷

戴口罩也要防曬 皮膚科醫生：戶外活動需全臉塗防曬 每兩小時補搽

2020年消委會報告：逾八成防曬產品未達標示效能或增患皮膚癌風險【附名單】

防曬Q&A｜日常防曬SPF 15已足夠？

驅蚊 實用資訊：

2020年消委會報告：7款驅蚊劑含避蚊胺濃度高於10% 兒童應避免使用（附名單）

驅蚊產品使用四注意 皮膚科醫生：先塗手腕測試過敏反應 勿直接噴在面上

源頭入手 善用滅蚊武器

DIY：天然「小肥皂」 香茅薄荷味驅蚊