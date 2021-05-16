支聯會毋忘六四長跑　蔡耀昌：周四與警商六四遊行安排 (12:43)

上午9時，身穿黑衣的支聯會秘書蔡耀昌、副主席鄒幸彤及兩名支聯會成員，於維多利亞公園集合起步。眾人拉起「遍地獨光悼六四」橫額，及高呼「平反六四，愈走愈近」口號。其後沿維多利亞公園南亭廣場，途經政府總部、香港大學「國殤之柱」跑至中聯辦。約30名軍裝及便衣警員到場戒備。

支聯會秘書蔡耀昌表示，限聚令下支聯會只能派出4名代表參加長跑，但早前已在網上召集市民於本月不同日子各自完成同樣路線的長跑，共有128人報名。蔡耀昌表示，支聯會一直評估當前局勢及研究不同情況，適時會向市民交待未來悼念六四的做法，希望市民在任何逆境下，都以自己力量及方式表達毋忘六四的決心。

被問到會否避談「結束一黨專政」或改變支聯會綱領，蔡耀昌稱，支聯會正面對不少壓力和各方挑釁，惟爭取平反六四是支聯會32年來的工作核心，故必堅持到底，以合法、和平、理性的方式爭取，直至公義得到彰顯。

蔡耀昌被控前年10月1日組織及參與未經批准集結，案件明日（17日）開審。蔡表示，面對任何逆境、身處任何地方，都能堅持信念；未來市民或會面對更多制肘，但他相信，只要信念不死，定可繼續走下去。

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